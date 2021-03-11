В Нидерландах умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

В Нидерландах 6 марта в возрасте 94 года умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс, передает Pitchfork.

Оттенс родился 21 июня 1926 года. В 1952 году он получил степень инженера, отучившись в Делфтском техническом университете, и устроился на работу в подразделение технологической компании Philips в Эйндховене, а в 1957 году был переведен на фабрику в бельгийский город Хасселт, где в 1960 году возглавил отдел разработки новых продуктов.

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В частности, под его руководством был разработан первый портативный магнитофон Philips катушечного типа — EL3585.

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В 1963 году на Берлинской выставке электроники была представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой, разработанная группой бельгийских и голландских техников под руководством Оттенса.

В 1969 году он возглавил фабрику в Хасселте, которая по мере роста популярности аудиокассет стала специализироваться именно на этом производстве и выросла до 5 тысяч сотрудников.

В 1979 году Оттенс также участвовал в разработке Philips другого революционного аудионосителя — компакт-диска, официально представленного в 1982 году и ставшего новым стандартом звукозаписи: по всему миру с тех пор было продано более 200 млрд компакт-дисков. На пенсию же Оттенс вышел в 1986 году, с 1988 года также возглавлял Нидерландскую ассоциацию логистического управления.

Напомним также, что в конце декабря на 99-м году жизни скончался французский модельер Пьер Карден.