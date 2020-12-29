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В мире 1 минуту назад

Умер модельер Пьер Карден

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На 99-м году жизни скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на семью покойного.

Отмечается, что кутюрье умер в Американском госпитале в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен.

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Карден родился 2 июля 1922 в Италии. Его родители в 1924 году перебрались во Францию. С 14 лет Карден начал работать подмастерьем у портного, в войну работал на Красный Крест, а полноценную карьеру начал после войны в Париже в качестве театрального художника — в 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В Париже он работал на дом моды Paquin, а в 1947 году возглавил ателье Кристиана Диора. Свой дом моды Карден создал в 1950 году. Его первой крупной работой стал дизайн трех десятков костюмов для "бала века" — первого послевоенного крупного костюмированного бала, который прошел в сентябре 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции.

Первую коллекцию от-кутюр Карден представил в 1953 году. Год спустя его приняли в Синдикат высокой моды, но одновременно он начал продвигать изделия, более доступные по ценам и в 1959 он стал первым кутюрье, который представил коллекцию прет-а-порте в универмаге Printemps.

В одежде он экспериментировал со стилем унисекс, геометрическими и космическими мотивами. В 1970 году он создал дизайн костюма космонавта для NASA, после того как посетил агентство и примерил скафандр Нила Армстронга.

В 2009 году Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

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