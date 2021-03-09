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В мире 50 минут назад

В Нидерландах тестируют устройство по выявлению коронавируса с помощью крика

Изобретатель считает свой аппарат потенциально полезным для проверок на концертах, в аэропортах, школах или офисах

Фото: скриншот видео Reuters Фото: скриншот видео Reuters
Фото: скриншот видео Reuters

Изобретатель из Нидерландов Петер ван Вейс придумал потенциально более быстрый и простой метод выявления коронавирусных инфекций, чем мазок из носа.

Как пишет Reuters, он установил рядом с центром тестирования на коронавирус на окраине Амстердама герметичную будку, куда приглашает сдавших традиционный тест.

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Вместо обычной неприятной процедуры он просит участников тестирования зайти в кабину с замкнутым воздушным пространством и начать кричать или петь.

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Изобретатель отмечает, что люди, заразившиеся инфекцией, при крике испускают десятки тысяч частиц, содержащих коронавирус.

Установленный в будке промышленный очиститель воздуха собирает все испускаемые человеком частицы, которые затем анализируются на наличие вируса.

Вирус идентифицируется по размеру с помощью измерителя нано-объектов. Процесс занимает около трех минут.

Ван Вейс считает свой аппарат потенциально полезным инструментом для проверки на концертах, в аэропортах, школах или офисах.

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В свою очередь, представитель Национального института здравоохранения Нидерландов Герт Вестерхейс, не участвующий в проекте, отмечает, что рассматривает ряд стратегий тестирования на коронавирус и приветствовал бы создание быстрого и очень точного теста.

В то же время он подчеркивает, что пока нельзя оценить, как работает рассматриваемый аппарат, поскольку о нем известно слишком мало.

Отмечается также, что метод проверки на коронавирус, требующий от участника тестирования подуть в трубку, был одобрен в феврале органами здравоохранения Амстердама, однако еще не был развернут на национальном уровне "из-за проблем с ложноотрицательными результатами".

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