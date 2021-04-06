Умер "отец" евро Роберт Манделл

Канадский экономист Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замдиректора программы экономических исследований Колумбийского университета Софию Джонсон. В этом американском вузе Манделл в свое время получил должность профессора. В свою очередь, как пишет Forbes, Манделл скончался в Италии 4 апреля.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что гибкие рынки, включая свободное движение рабочей силы и капитала, необходимы для успеха зоны с единой валютой. Его исследования помогли заложить основу для евро, запущенного 11 европейскими странами с начала того же 1999 года.

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Роберт Александр Манделл родился 24 октября 1932 года в Кингстоне (провинция Онтарио, Канада). В 1953 году получил степень бакалавра в Университете Британской Колумбии, а годом позже — в Вашингтонском университете в американском Сиэтле.

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В 1956 году он получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, а также получил степень по политической экономике в Чикагском университете.

Его академическая карьера включала время работы в Университете Британской Колумбии, Стэнфордском университете, Чикагском университете и Женевском институте международных исследований. В 1974 году он стал профессором экономики Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Манделл консультировал Организацию Объединенных Наций, Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также был консультантом правительств США, Канады, стран Латинской Америки и Китая.

Сторонник свободных рынков, открытой торговли и ограниченного правительства, Манделл в то же время поддерживал фиксированные обменные курсы. Так, в 2009 году, после самой серьезной мировой рецессии, начиная с 1930-х годов, он призывал к фиксации курса евро по отношению к доллару, заявляя, что колебания обменного курса вызвали дисбалансы, которые привели к глобальному финансовому кризису.

Позже Манделл предложил ввести мировую валюту DEY — корзину из долларов США, евро и японских иен — как способ стабилизации финансовых рынков в рамках новой международной валютной системы.

Отмечается, что он также был одним из первых сторонников того, чтобы МВФ рассмотрел возможность добавления китайского юаня в его оценочную корзину специальных прав заимствования, предсказывая, что эта валюта в конечном итоге станет резервной. Юань в конечном итоге получил этот статус в ноябре 2015 года.