Великобритания на фоне визита Зеленского объявила о новых санкциях против России

Министерство иностранных дел Великобритании в среду, 8 февраля, ввело новый пакет санкций против российской армии и политической верхушки РФ. Объявление состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства

В целом новый санкционный пакет Великобритании распространяется на 6 организаций, поставляющих военное оборудование (например, беспилотники) России для войны против Украины, а также на 8 физических лиц и 1 организацию, связанную с финансовой системой, помогающей поддерживать экономику страны-агрессора.

"Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине победить. Я полон решимости, согласно нашим законам, что Россия не будет иметь доступ к активам, которые мы заморозили, пока она представляет угрозу территориальному суверенитету и целостности Украины", - отметил министр иностранных дел Джеймс Клэверли.

В частности, санкции ввели против:

производителя российских беспилотников CST;

компании "РТ-Комплект", производящей запчасти к вертолетам;

компании "Оборонлогистика", организующей транспортировку и доставку российской военной техники;

"Универсалмаш" и "Липецк", производящие или модифицирующие гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых вооруженными силами России в Украине;

компании-производителя программного обеспечения Topaz, занимающегося военной авиацией.

Кроме того, под новые британские санкции попали физические лица, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным из-за непрозрачных финансовых схем:

Борис Титов – уполномоченный президента по правам предпринимателей;

Николай Егоров – заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России;

Сергей Руднов – владелец издания Regum;

Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия" и Национальной Медиа Группы;

Виктор Мячин – владелец "Аэростарта", российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров российской фармацевтической компании "Р-фарм" Алексея Репика, президента ассоциации "Деловая Россия" Павла Титова и заместителя председателя совета директоров ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" Евгения Школова.

В общей сложности Лондон ввел санкции против более 1300 физических и юридических лиц с тех пор, как РФ начала свое полномасштабное вторжение, а также ввел торговые ограничения, скоординированные с международными партнерами.

Напомним, Евросоюз готовится ввести десятый санкционный пакет против Российской Федерации до 24 февраля, намечено ограничение на 10 млрд евро. Он сфокусирован на технологиях, которые могут использоваться российской военной машиной.

Ранее Совет ЕС решил продлить еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации, которые были введены из-за вторжения в Украину.