Зеленский прибыл в Великобританию (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибыл в Великобританию. В аэропорту его лично встретил премьер-министр Риши Сунак.

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Об этом глава британского правительства сообщил в Twitter, написав: "Поздравляем президента Зеленского в Великобритании".

Известно, что Зеленский приземлился в аэропорту Станстед и следует в Вестминстер, где проведет официальную встречу с премьер-министром перед выступлением перед депутатами. Позже в этот день украинский лидер встретится с королем Чарльзом III и украинскими военными.

Президент Украины подтвердил свой визит в Лондон, написав в Facebook: "Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра за его лидерскую позицию".

Зеленский в Лондоне. Фото: ОП

Зеленский совершит свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Известно, что он и Сунак обсудят поддержку Великобританией Украины начиная с "стремительных изменений" в передаче военной техники.

По информации СМИ, Сунак должен объявить расширение программы подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.

Ожидание, что украинский лидер также может совершить свой первый визит с начала полномасштбанной войны в Брюссель, чтобы принять участие в саммите глав государств и правительств Европейского Союза в четверг, 9 февраля.

Пока глава государства совершил единую поездку за границу почти за год войны, посетив Вашингтон в декабре. В то же время тогда Зеленский на обратном пути посетил Польшу.