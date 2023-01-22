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Борис Джонсон приехал в Бучу – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину. Он был замечен в Буче Киевской области.
Видео с Джонсоном опубликовали Telegram-каналы, в том числе "УНИАН".
Как сообщили в эфире телемарафона, Джонсон также посетил Бородянку. Он смог увидеть последствия российской агрессии, нанесенные во время оккупации части Киевской области.
Ранее издание The Guardian сообщило, что Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько месяцев снова посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, несмотря на обеспокоенность высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что Борис Джонсон с первых дней войны поддерживал Украину, чем заслужил всенародную любовь украинцев. Недавно он стал почётным гражданином Киева.
В настоящее время Джонсон возглавляет британскую инициативу "Консерваторы-друзья Украины".