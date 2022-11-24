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Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Київрада 24 листопада схвалила рішення про присвоєння Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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Колишній прем'єр Великобританії неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в воєнний часи. Він був одним із перших іноземних політиків, хто відвідав Україну вже після вторгнення РФ.

"Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні. Дякуємо за підтримку! Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!", — сказав Кличко.

Раніше, у липні мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про нагородження Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. Отже, експрем'єр-міністр Великобританії автоматично отримам звання почесного громадянина Одеси.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну і неоднарозово приїздив до Києва, чим заслужив всенародну любов українців. Наразі Джонсон став президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Новий прем'єр Великобританії Ріші Сунак також нещодавно відвідав Київ та оголосив про новий пакет протиповітряної військової допомоги Україні.

Автор:
Віта Молодан