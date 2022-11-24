Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Київрада 24 листопада схвалила рішення про присвоєння Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Колишній прем'єр Великобританії неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в воєнний часи. Він був одним із перших іноземних політиків, хто відвідав Україну вже після вторгнення РФ.

"Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні. Дякуємо за підтримку! Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!", — сказав Кличко.

Раніше, у липні мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про нагородження Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. Отже, експрем'єр-міністр Великобританії автоматично отримам звання почесного громадянина Одеси.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну і неоднарозово приїздив до Києва, чим заслужив всенародну любов українців. Наразі Джонсон став президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Новий прем'єр Великобританії Ріші Сунак також нещодавно відвідав Київ та оголосив про новий пакет протиповітряної військової допомоги Україні.