Борис Джонсон став почесним доктором Львівського університету

Учена рада Львівського національного університету імені Івана Франка присвоїла звання Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

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Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

"4 жовтня 2022 року Вчена рада Львівського університету присвоїла звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка" прем’єр-міністрові Великої Британії (2019-2022) Борису Джонсону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього британський політик дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти Львівського університету і висловив надію у найближчому майбутньому відвідати ЛНУ ім. Івана Франка.

"Борис Джонсон – не один із перших, а власне перший зі світових лідерів зайняв жорстку однозначну позицію щодо того, що Україна – незалежна держава, а Росія – агресор. Позиція Бориса Джонсона і його візит в Україну зрештою призвели до того, що відбувся процес такої масштабної консолідації щодо того, що Європа має виступити проти російського агресора як того, що нищить усі цивілізаційні норми України та світу", – констатував ректор ЛНУ ім. Івана Франка Володимир Мельник.

"Я пишаюсь тим, що на посаді прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства мав змогу відіграти свою скромну роль у допомозі Україні у війні проти російського агресора, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб і надалі підтримувати Україну, навіть коли я вже полишив офіс. Для мене велика честь отримати звання "Doctor Honoris Causa" вашого Університету і я маю велику надію, що зможу відвідати університет у майбутньому", – наголосив у свою чергу Борис Джонсон.

Зазначимо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО, так як він отримав міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти військової агресії Росії.