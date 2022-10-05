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Общество
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Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франка присвоил звание Почетного доктора (Doctor Honoris Causa) бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

"4 октября 2022 года Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франка" премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить ЛНУ им. Ивана Франка.

"Борис Джонсон – не один из первых, а собственно первый из мировых лидеров занял жесткую однозначную позицию по поводу того, что Украина – независимое государство, а Россия – агрессор. Позиция Бориса Джонсона и его визит в Украину в конечном итоге привели к тому, что состоялся процесс такой масштабной консолидации относительно того, что Европа должна выступить против российского агрессора как уничтожающего все цивилизационные нормы Украины и мира", – констатировал ректор ЛНУ им. Ивана Франка Владимир Мельник.

"Я горжусь тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора, и буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину, даже когда я уже покинул офис. Для меня большая честь получить звание "Doctor Honoris Causa" вашего Университета и у меня большая надежда, что смогу посетить университет в будущем", - подчеркнул в свою очередь Борис Джонсон.

Фото 2 — Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Отметим, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет президентом британской инициативы "Консерваторы-друзья Украины".

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО, так как получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против военной агрессии России.

Автор:
Светлана Манько