Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франка присвоил звание Почетного доктора (Doctor Honoris Causa) бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

"4 октября 2022 года Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франка" премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить ЛНУ им. Ивана Франка.

"Борис Джонсон – не один из первых, а собственно первый из мировых лидеров занял жесткую однозначную позицию по поводу того, что Украина – независимое государство, а Россия – агрессор. Позиция Бориса Джонсона и его визит в Украину в конечном итоге привели к тому, что состоялся процесс такой масштабной консолидации относительно того, что Европа должна выступить против российского агрессора как уничтожающего все цивилизационные нормы Украины и мира", – констатировал ректор ЛНУ им. Ивана Франка Владимир Мельник.

"Я горжусь тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора, и буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину, даже когда я уже покинул офис. Для меня большая честь получить звание "Doctor Honoris Causa" вашего Университета и у меня большая надежда, что смогу посетить университет в будущем", - подчеркнул в свою очередь Борис Джонсон.

Отметим, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет президентом британской инициативы "Консерваторы-друзья Украины".

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО, так как получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против военной агрессии России.