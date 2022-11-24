Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Киевсовет 24 ноября одобрил решение о присвоении Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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Бывший премьер Великобритании неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в военное время. Он был одним из первых иностранных политиков, приехавших в Украину уже после вторжения РФ.

"Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине. Спасибо за поддержку! Ждем в Киеве снова, чтобы вручить эту почетную награду!", - сказал Кличко.

Ранее, в июле мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о награждении Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, экс-премьер-министр Великобритании автоматически получил звание почетного гражданина Одессы.

Отметим, что Борис Джонсон с первых дней войны поддерживал Украину и неоднократно приезжал в Киев, чем заслужил всенародную любовь украинцев. В настоящее время Джонсон стал президентом британской инициативы "Консерваторы-друзья Украины".

Новый премьер Великобритании Риши Сунак также недавно посетил Киев и объявил о новом пакете противовоздушной военной помощи Украине.