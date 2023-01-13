Борис Джонсон знову збирається відвідати Україну, - ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір у найближчі кілька місяців знову відвідати Україну та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, незважаючи на занепокоєння високопоставлених консерваторів, що поїздка може підірвати авторитет Ріші Сунака.

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Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що колишній прем'єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти російських агресорів.

Українські джерела також повідомили, що Джонсон "мав намір" поїхати до Києва, але поки "немає конкретної інформації" щодо дат. Вони сказали, що Зеленський і екс-прем'єр вважають один одного "друзями".

Видання нагадує, що під час перебування на посаді Джонсон заявляв, що він є сильним прихильником Зеленського, спонукаючи міжнародних союзників надавати більшу підтримку в перші дні війни. Велика Британія надала значну економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні , зобов’язавшись витратити щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році.

Проте план Джонсона покращити поїздкою свою репутацію на світовій арені був зустрінутий на Даунінг-стріт з деяким жахом, а союзники Ріші Сунака звинуватили його попередника в підриві авторитету прем’єр-міністра.

Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету з питань оборони Палати громад і колишній офіцер армії, попередив Джонсона "не втручатися" в офіційні відносини між двома країнами.

Він сказав: "Будь-який високопоставлений гість із заходу, звичайно, буде вітатися в Києві, не в останню чергу колишній прем’єр-міністр, який був піонером військової допомоги Великобританії Україні з самого початку".

Один з міністрів в уряді Сунака, припустив, що Джонсон намагався отримати свій "момент Черчілля".

"Це стосується того, як Борис бачить свою роль на світовій арені, як і підтримки України. Ситуація там залишається надзвичайно крихкою, тому йому потрібно бути обережним, щоб не скомпрометувати стосунки Ріші з Зеленським", - сказав міністр.

Інший депутат від Торі припустив, що поїздка Джонсона до Києва зробить його більш привабливим на міжнародній арені.

"Це все про бренд Борис. Це маркетинговий хід, щоб зробити його релевантнішим і отримати більше виступів у США. Він буде більше привабливий, якщо він тільки побував в Україні", - сказав депутат.

Ця поїздка стане четвертою поїздкою колишнього прем’єр-міністра до Києва – вперше він був у квітні, незабаром після того, як російські війська припинили спробу захопити столицю. Він побував в Україні з другим раптовим візитом у червні та у серпні на День незалежності країни.

Сунак, чий перший міжнародний дзвінок після вступу на посаду був Зеленському, здійснив несподіваний візит до Києва в листопаді, де він пообіцяв, що підтримка Великобританією України в боротьбі з Росією залишатиметься непохитною.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну, чим заслужив всенародну любов українців. Нещодавно він став почесним громадянином Києва.

Наразі Джонсон очолює британську ініціативу "Консерватори-друзі України".