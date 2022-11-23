Німеччина очікувала швидкої поразки України, а Франція не вірила у вторгнення РФ - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція "заперечувала" перспективу російського вторгнення в Україну, і звинуватив уряд Німеччини в тому, що він спочатку сприяв швидкій військовій поразці України.

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Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу CNN.

За словами Джонсона, незважаючи на явні ознаки підготовки вторгнення Росії в Україну, для багатьох європейських країн війна стала шоком. Європа виявилася не готовою до масштабних безпекових викликів, тому уряди різних країн реагували на ситуацію по-різному.

"Одним словом, у різних країн було своє ставлення. Французи до останнього все заперечували. Німці з усіляких економічних причин вважали, я скажу страшну річ, що було б краще, якби все закінчилося швидко і Україна пала". - розповів Джонсон.

Він нагадав, що президент Еммануель Макрон за кілька тижнів до вторгнення РФ відвідав Москву з візитом, намагаючись відмовити Путіна від його злочинного задуму. Вже у березні керівнику французької розвідки Еріку Відо було наказано піти у відставку через те, що він не зміг передбачити майбутні дії росіян і, відповідно, доповісти про них політичним лідерам країни.

Суттєво змінилася з початку війни і позиція Німеччини. Там спочатку передбачали швидку поразку України і поділ її на частини.

"Німецька точка зору на певному етапі полягала в тому, що якщо це станеться, — це буде катастрофа. Тому буде краще, щоб усе швидко закінчилося, а Україна розпалася. Виправдовуючись, вони посилалися на всілякі серйозні економічні причини. Я не міг цього підтримати, я вважав, що це неправильний погляд. Але я можу зрозуміти, чому вони так думали і відчували", - заявив Джонсон.

Він також розповів про позицію уряду Італії, який на момент вторгнення РФ в Україну очолював Маріо Драгі, який заявив про "неможливість підтримки Києва" через залежність від російських енергоносіїв.

Британський політик підкреслив, що зараз країни ЄС об’єдналися та надають Україні непохитну підтримку.

"Те, що сталося, полягає в тому, що всі – німці, французи, італійці, усі (президент США) Джо Байден – побачили, що вибору просто немає. Тому що з цим хлопцем (Путіним) не можна було домовитися. Це ключовий момент", – сказав екс-прем’єр, додавши, що з того часу "ЄС блискуче впорався" у своїй протидії Росії.

"Після всіх моїх тривог... я віддаю належне тому, як діяв ЄС. Вони об’єдналися. Санкції були жорсткими", – підкреслив Джонсон.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну і неоднарозово приїздив до Києва, чим заслужив всенародну любов українців. Наразі Джонсон став президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Новий прем'єр Великобританії Ріші Сунак також нещодавно відвідав Київ та оголосив про новий пакет протиповітряної військової допомоги Україні.