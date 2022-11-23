Германия ожидала поражения Украины, а Франция не верила во вторжение РФ - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция "отрицала" перспективу российского вторжения в Украину, и обвинил правительство Германии в том, что оно сначала способствовало скорейшему военному поражению Украины.

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Об этом британский политик сказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Джонсона, несмотря на очевидные признаки подготовки вторжения России в Украину, для многих европейских стран война стала шоком. Европа оказалась не готова к масштабным вызовам безопасности, поэтому правительства разных стран реагировали на ситуацию по-разному.

"Одним словом, у разных стран было свое отношение. Французы до последнего все отрицали. Немцы по всяческим экономическим причинам считали, я скажу страшную вещь, что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина пала". – рассказал Джонсон.

Он напомнил, что президент Эммануэль Макрон за несколько недель до вторжения РФ посетил Москву с визитом, пытаясь отговорить Путина от его преступного замысла. Уже в марте руководителю французской разведки Эрику Видо было приказано уйти в отставку из-за того, что он не смог предусмотреть будущие действия россиян и, соответственно, доложить о них политическим лидерам страны.

Существенно изменилась с начала войны и позиция Германии. Там сначала предсказывали быстрое поражение Украины и раздел ее на части.

"Немецкая точка зрения на определенном этапе заключалась в том, что если это произойдет, это будет катастрофа. Поэтому будет лучше, чтобы все быстро закончилось, а Украина распалась. Оправдываясь, они ссылались на всевозможные серьезные экономические причины. Я не мог этого поддержать, я считал, что это неправильный взгляд. Но я могу понять, почему они так думали и чувствовали", – заявил Джонсон.

Он также рассказал о позиции правительства Италии, которое на момент вторжения РФ в Украину возглавлял Марио Драги, заявивший о "невозможности поддержки Киева" из-за зависимости от российских энергоносителей.

Британский политик подчеркнул, что сейчас страны ЕС объединились и оказывают Украине непоколебимую поддержку.

"Случившееся состоит в том, что все – немцы, французы, итальянцы, все (президент США) Джо Байден – увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем (Путиным) нельзя было договориться. Это ключевой момент", – сказал экс-премьер, добавив, что с тех пор "ЕС блестяще справился" в своем противодействии России.

"После всех моих тревог... я отдаю должное тому, как действовал ЕС. Они объединились. Санкции были жесткими", – подчеркнул Джонсон.

Отметим, что Борис Джонсон с первых дней войны поддерживал Украину и неоднократно приезжал в Киев, чем заслужил всенародную любовь украинцев. В настоящее время Джонсон стал президентом британской инициативы "Консерваторы-друзья Украины".

Новый премьер Великобритании Риши Сунак также недавно посетил Киев и объявил о новом пакете противовоздушной военной помощи Украине.