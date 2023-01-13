Борис Джонсон снова собирается посетить Украину, - СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько месяцев снова посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, несмотря на обеспокоенность высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака.

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Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен уехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране против российских агрессоров.

Украинские источники также сообщили, что Джонсон "намерен" приехать в Киев, но пока "нет конкретной информации" о датах. Они сказали, что Зеленский и экс-премьер считают друг друга "друзьями".

Издание напоминает, что во время пребывания в должности Джонсон заявлял, что он является сильным поклонником Зеленского, побуждая международных союзников оказывать большую поддержку в первые дни войны. Великобритания оказала значительную экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, обязавшись потратить не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году.

Однако план Джонсона улучшить поездкой свою репутацию на мировой арене был встречен на Даунинг-стрит с ужасом, а союзники Риши Сунака обвинили его предшественника в подрыве авторитета премьер-министра.

Тобиас Эллвуд, глава специального комитета по вопросам обороны Палаты общин и бывший офицер армии, предупредил Джонсона "не вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.

Он сказал: "Любой высокопоставленный гость, конечно, будет с радостью принят в Киеве, не в последнюю очередь бывший премьер-министр, который был пионером военной помощи Великобритании Украине с самого начала".

Один из министров в правительстве Сунака, предположил, что Джонсон пытался получить свой "момент Черчилля".

"Это касается того, как Борис видит свою роль на мировой арене и поддержку Украины. Ситуация там остается очень хрупкой, поэтому ему нужно быть осторожным, чтобы не скомпрометировать отношения Риши с Зеленским", - сказал министр.

Другой депутат от Тори предположил, что поездка Джонсона в Киев сделает его привлекательнее на международной арене.

"Это все о бренде Борис. Это маркетинговый ход, чтобы сделать его более релевантным и получить больше выступлений в США. Он будет более привлекателен, если он только побывал в Украине", - сказал депутат.

Эта поездка станет четвертой поездкой бывшего премьер-министра в Киев – впервые он был в апреле, вскоре после того, как российские войска бежали из Киевской области. Он побывал в Украине со вторым внезапным визитом в июне и августе на День независимости страны.

Сунак, чей первый международный звонок после вступления в должность был Зеленскому, совершил неожиданный визит в Киев в ноябре, где он пообещал, что поддержка Великобританией Украины в борьбе с Россией будет непреклонна.

Отметим, что Борис Джонсон с первых дней войны поддерживал Украину, чем заслужил всенародную любовь украинцев. Недавно он стал почётным гражданином Киева.

В настоящее время Джонсон возглавляет британскую инициативу "Консерваторы-друзья Украины".