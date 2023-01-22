Борис Джонсон приїхав у Бучу (ФОТО, ВІДЕО)

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приїхав в Україну. Його помітили в Бучі Київської області.

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Відео з Джонсоном опублікували Telegram-канали, зокрема "УНІАН".

Як повідомили в ефірі телемарафону, Джонсон також відвідав Бородянку. Він зміг побачити наслідки росіської агресії, які були завдані під час окупації частини Київської області.

Також про приїзд Джонсона повідомили в "Укрзалізниці".

"Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб Leopard все ж таки оселилися в українських степах", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання The Guardian повідомило, що Борис Джонсон має намір у найближчі кілька місяців знову відвідати Україну та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, незважаючи на занепокоєння високопоставлених консерваторів, що поїздка може підірвати авторитет Ріші Сунака.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну, чим заслужив всенародну любов українців. Нещодавно він став почесним громадянином Києва.

Наразі Джонсон очолює британську ініціативу "Консерватори-друзі України".