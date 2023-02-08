Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії - Sky News

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, прибуде до Великої Британії з візитом, зустрінеться із прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими, які проходять підготовку.

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Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на офіс британського прем’єра.

Таким чином український президент здійснить свій перший візит до Великобританії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Відомо, що Зеленський і Сунак обговорять підтримку Великобританією України, починаючи з "стрімких змін" у передачі військової техніки.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", - сказав Сунак.

Він підкреслив, що Велика Британія дотримається зобов’язання не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання стояти пліч-о-пліч з Україною зараз і надалі.

Раніше стало відомо, що Зеленський має намір відправитися до Брюсселя, щоб взяти участі в саміті глав держав і урядів Європейського Союзу у четвер, 9 лютого.

Поки що очільник держави здійснив єдину поїздку за кордон майже за рік війни, відвідавши Вашингтон у грудні. Водночас тоді Зеленський по дорозі назад завітав до Польщі.