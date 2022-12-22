Зеленський дорогою з США зустрівся у Польщі з Дудою (ФОТО)

На зворотному шляху з США до України президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в місті-рятівнику Жешуві. Про це повідомляє пресслужба українського лідера.

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"Глави держав підбили підсумки 2022 року, що приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.

Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності української держави та гуманітарних питаннях, зокрема, щодо українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

З Дудою ж Зеленський минулого разу зустрічався 23 серпня у Києві, а до цього - 22 травня. Перед цим президенти зустрічалися 13 квітня, коли Дуда разом з лідерами Латвії, Литви та Естонії першими після російського вторгнення завітали до Києва.