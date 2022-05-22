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Зеленський присвоїв польському місту Жешув звання "Місто-рятівник"
Президент України Володимир Зеленський 22 травня підписав указу № 355/2022 про встановлення почесної відзнаки "Місто-рятівник". Першим його отримало польське місто Жешув.
Про це повідомила пресслужба офісу президента.
"Я ввів спеціальне почесне звання "Місто-рятувальник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашої армії. Від імені всього українського народу я висловлюю величезну подяку місту Жешуву – першому Місту -рятувальнику", - сказав Зеленський під час виступу в рамках спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою участі у пленарному засіданні Верховної Ради.
В указі президента відзначається особлива роль прикордонного міста Жешува, яке прийняло тисячі біженців з України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Саме через Жешув відбувалося постачання зброї для України, а аеропорт міста став головним хабом допомоги західних союзників.
Крім того, Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту щодо особливого правового статусу громадян Польщі в Україні.