Зеленський присвоїв польському місту Жешув звання "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський 22 травня підписав указу № 355/2022 про встановлення почесної відзнаки "Місто-рятівник". Першим його отримало польське місто Жешув.

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Про це повідомила пресслужба офісу президента.

"Я ввів спеціальне почесне звання "Місто-рятувальник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашої армії. Від імені всього українського народу я висловлюю величезну подяку місту Жешуву – першому Місту -рятувальнику", - сказав Зеленський під час виступу в рамках спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою участі у пленарному засіданні Верховної Ради.

В указі президента відзначається особлива роль прикордонного міста Жешува, яке прийняло тисячі біженців з України.

Саме через Жешув відбувалося постачання зброї для України, а аеропорт міста став головним хабом допомоги західних союзників.

Крім того, Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту щодо особливого правового статусу громадян Польщі в Україні.