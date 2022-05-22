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Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "Город-спаситель"
Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая подписал указа № 355/2022 об установлении почетного звания "Город-спаситель". Первым его получил польский город Жешув.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Я ввел специальное почетное звание "Город-спасатель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю огромную благодарность городу Жешуву – первому "Городу-спасателю", – сказал Зеленский во время выступления в рамках совместного с президентом Польши Анджеем Дудой участия в пленарном заседании Верховной Рады.
В указе президента отмечается особая роль приграничного города Жешува, принявшего тысячи беженцев из Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Именно через Жешув проходили поставки оружия для Украины, а аэропорт города стал главным хабом помощи западных союзников.
Кроме того, Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.