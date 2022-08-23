Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва

Сьогодні, 23 серпня, до Києва для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.

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Про це повідомила пресслужба президента Польщі.

"Він завжди підтримував незалежність України. Його присутність у Києві зараз теж символічна", - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі.

Зазначається, що у ході візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами двох країн та делегаціями, присвячені ситуації в Україні, гуманітарній, військовій та економічній підтримці, двосторонній співпраці.

Анджей Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи, який відбудеться сьогодні.

У заході візьмуть участь близько 60 країн та міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем'єр-міністрів.