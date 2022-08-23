Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев

Сегодня, 23 августа, в Киев для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Польши.

"Он всегда поддерживал независимость Украины. Его присутствие в Киеве сейчас тоже символично", - говорится в сообщении канцелярии Дуды.

Отсечается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами двух стран и делегациями, посвященные ситуации в Украине, гуманитарной, военной и экономической поддержке, двустороннему сотрудничеству.

Анджей Дуда также примет участие во втором саммите Крымской платформы, который пройдет сегодня.

В мероприятии примут участие около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров.