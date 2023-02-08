Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию - Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибудет в Великобританию с визитом, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, проходящими подготовку.

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Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на офис британского премьера.

Таким образом, украинский президент совершит свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Известно, что Зеленский и Сунак обсудят поддержку Великобританией Украины, начиная с "стремительных перемен" в передаче военной техники.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", - сказал Сунак.

Он подчеркнул, что Великобритания придерживается обязательства не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен отправиться в Брюссель, чтобы принять участие в саммите глав государств и правительств Европейского Союза в четверг, 9 февраля.

Пока глава государства совершил единую поездку за границу почти за год войны, посетив Вашингтон в декабре. В то же время тогда Зеленский на обратном пути посетил Польшу.