Зеленский планирует лично посетить саммит ЕС в Брюсселе - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправиться в Брюссель, чтобы принять участие в саммите глав государств и правительств Европейского Союза в четверг, 9 февраля.

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Об этом сообщили несколько мировых СМИ со ссылкой на собственные источники, в частности, AFP и Belga.

Если информация подтвердится, визит станет первой поездкой Зеленского в резиденцию ЕС после того, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Пока глава государства совершил только одну поездку за границу за почти год войны, посетив Вашингтон в декабре. В то же время тогда Зеленский на обратном пути посетил Польшу.

Накануне спикер председателя Европейского совета Шарль Мишель, который занимается организацией саммитов ЕС, сказал лишь, что "есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель".

Недавно украинский лидер встречался с чиновниками ЕС в Киеве, стороны, в частности, обсудили заявку Украины на вступление в ЕС. Тогда, кроме Мишеля, прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель