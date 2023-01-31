ЕС оценил прогресс Украины, но вряд ли примет решение о ее вступлении в блок в ближайшее время, - СМИ

Ожидается, что на ближайшем саммите Европейский Союз похвалит Украину за реформы, связанные с членством в блоке. Однако мнения стран членов ЕС относительно того, как быстро Украина вступит в блок, расходятся. Об этом пишет издание Euractiv.

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Издание пишет, что саммит состоится в преддверии крупного визита лидеров ЕС в Украину в конце этой недели (30 января-5 февраля), который должен послать сигнал солидарности и побуждать Киев продолжить реформы, необходимые для возможного членства в ЕС, почти через год после того, как Россия начала свое вторжение.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, а в четверг состоятся консультации между Европейской комиссией и правительством Украины.

Согласно проекту коммюнике, с которым ознакомился Euractiv, лидеры ЕС и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан находится в Европейском Союзе" и "свою приверженность поддержке дальнейшей европейской интеграции Украины".

"ЕС признал значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в столь трудные времена и призвал страну продолжать идти по этому пути и выполнять указанные условия. заключению Комиссии по ее заявке на членство для продвижения к будущему членству в ЕС", - цитирует издание проект коммюнике.

Кроме ожидаемых формулировок о вступлении в ЕС, ожидается прогресс в таких отраслях, как беспошлинный доступ для украинского экспорта, доступ к зоне свободной от роуминга и включению в единую зону платежей в евро.

Обе стороны также намерены подписать меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии.

Для консультаций между Комиссией и правительством исполнительные власти ЕС еще не опубликовали повестку дня, но, скорее всего, будут обсуждаться финансирование Украины и реконструкции, заявка страны на членство в ЕС и возможные новые санкции против России.

По словам нескольких дипломатов ЕС, саммит на этой неделе также будет посвящен управлению ожиданиями, независимо от того, какой сигнал он должен послать.

Ожидается, что послы ЕС согласуют окончательный вариант коммюнике саммита во вторник (31 января).

Государства-члены за последние недели были вовлечены в дискуссию из-за положительной формулировки текста о перспективе членства Украины в ЕС, сообщили Euractiv четыре дипломата ЕС.

Польша, три прибалтийских государства и Украина настаивают на формулировках, указывающих Киеву на то, что его подача заявки на членство может быть ускорена.

"Мы ожидаем от саммита поддержки для Украины и четкой оценки достигнутого ею прогресса", – сказал Euractiv восточноевропейский дипломат ЕС.

"Хотя это просто заявление, слова имеют значение, поэтому мы настаиваем на более обнадеживающей версии текста", - добавил дипломат.

В июне Европейская комиссия рекомендовала Украине статус кандидата в члены ЕС при том понимании, что Киев сделает ряд законодательных и политических шагов, которые получили название семи рекомендаций.

Эти рекомендации включали принятие законодательства о процессе отбора судей Конституционного суда страны на конкурсной основе, усиление борьбы с коррупцией, гармонизацию регулирования СМИ со стандартами ЕС и защиту национальных меньшинств.

Издание отмечает, что, сколько Киев в последние месяцы продвигал реформы, украинские лидеры выразили надежду, что их страна может присоединиться к блоку в ближайшем будущем, возможно, даже в течение следующих двух лет. Но, вопреки решению предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной.

"Большинство крупных государств-членов не примет слишком положительных формулировок — не в последнюю очередь потому, что согласованной формулировке вряд ли исполнится месяц, поэтому никто не готов возобновить сложную дискуссию, которую мы только что завершили", — сказал один из дипломатов ЕС.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что формулировка в проекте декларации стала "слишком прогрессивной для некоторых более скептически настроенных государств-членов, и ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии".

Более скептически настроенные государства-члены считают ссылку на "значительный прогресс" слишком преждевременным и "предусматривающим нормальные шаги в процессе вступления", поскольку официальная оценка прогресса Украины еще не была представлена.

Они хотели бы соблюдать формулировки, использованные на июньском Европейском совете, и согласованный процесс, в рамках которого ожидается, что Европейская комиссия предоставит промежуточную обновленную информацию о прогрессе Украины в выполнении семи требований, установленных ЕС для начала переговоров о вступлении.

Это обновление будет в дополнение к регулярной оценке, проводимой в рамках ежегодного пакета расширений Комиссии, регулярно публикуемого в октябре, где, вероятно, будут добавлены дополнительные рекомендации.

В частных беседах официальные лица ЕС, работающие над этим делом, отметили, что Украина достигла значительного прогресса в принятии нового закона о СМИ и продвижении ключевых кандидатур в Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны.

"Учитывая, что это страна, которая находится в состоянии войны, они действительно приложили огромные усилия, чтобы выполнить то, что требует от них процесс расширения", - сказал Euractiv один из чиновников ЕС, осведомленный по этому вопросу.

В то время как Украина объявила о реформе Конституционного суда и процедуре назначения судей, Венецианская комиссия по-прежнему озабочена полномочиями и составом консультативной группы экспертов, орган, избирающий кандидатов в суд.

"Сохраняются пробелы в верховенстве закона и согласовании судебной системы, а также в борьбе с коррупцией, при этом некоторые реформы, вероятно, потребуют дальнейшего согласования с законодательством ЕС в дальнейшем", - добавил представитель ЕС.

С этой целью в проекте декларации саммита говорится, что "реформа Конституционного суда и процедура отбора политически независимых и квалифицированных конституционных судей остаются жизненно важными для укрепления устойчивости Украины".

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет вступить в Европейский Союз в течение двух лет .

Близкие союзники Украины в ЕС, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его противостоящей агрессору демократией. Однако многие представители старой гвардии ЕС намного более осторожны, поскольку Украина — глобальная сельскохозяйственная сверхдержава может ослабить их собственные полномочия и льготы. Украина и Польша с общим населением в 80 миллионов человек могут объединиться, чтобы соревноваться с Германией как политическая сила в Европейском совете, и некоторые утверждают, что Киев станет чрезмерным бременем бюджета ЕС.

Также напомним, что 1 июля 2022 года Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, а также представитель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.

23 июня 2022 года Европейский совет решила предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.