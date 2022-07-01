Вступление Украины в ЕС: Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление

Сегодня президент Украины, спикер Верховной Рады и премьер-министр подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, подписание этого заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление в ЕС.

"Сегодня мы вместе с спикером Верховной Рады Украины и премьер-министром подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решительности в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в Европейском Союзе. И подписание этого заявления должно означать то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны", - отметил президент.

По его словам, Украина шла к кандидатство 115 дней.

"И наш путь к членству не должен занимать годы или десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе, так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, членство в ЕС – это не только геополитика, это конкретные преимущества, которые приносят пользу каждому человеку и каждой компании.

"За последнее время Украина подписала транспортный безвиз, авиационный безвиз, получила максимально открытый доступ к европейскому рынку – без пошлин и квот, присоединилась к общей европейской энергетической сети и получила возможность экспортировать электрику странам ЕС", - отметил президент.

По его словам, на очереди – таможенный безвиз и цифровой безвиз

"Необходимо ускорить работу над промышленным безвизом и достичь решения про отмену роуминга для общения между Украиной и странами ЕС на постоянной основе. Соглашение про ассоциацию между Украиной и ЕС реализовано на 63%.Депутатам предстоит разработать и принять десятки законопроектов. Даже если то или иное решение не «соберет аплодисментов», альтернативы нет", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что стремление принадлежать к объединенной европейской семье на протяжении многих лет оставалось важным приоритетом для Украины и украинцев. Это было основой демократических изменений и движущей силы для ключевых реформ, основанных на европейских ценностях.

"Несмотря на российскую агрессию и временную оккупацию части территорий, наша страна продолжала развиваться как устойчивая демократия и внедряла европейские стандарты. Наш народ как никогда сплочен вокруг защиты государства, демократических ценностей и общего европейского будущего", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Европейский Совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского Союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.

В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году.