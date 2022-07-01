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Президент Еврокомиссии выступила в Раде и рассказала, что Украина еще должна сделать для вступления в ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля в онлайн-режиме выступила в сессионном зале Верховной Рады перед народными депутатами. Европейский лидер назвала основные шаги, которые Украине предстоит сделать для вступления в ЕС.
Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter.
"Украине для вступления в ЕС необходимо принять закон о СМИ, снизить влияние олигархов и назначить высших чиновников в борьбе с коррупцией. Украина — страна-кандидат на вступление в ЕС. Следующие шаги находятся в пределах вашей досягаемости. Но вам придется тяжело и много работать", — сказала президент Еврокомиссии .
Она также подчеркнула, что Европа будет делать все от не зависящее, чтобы помочь Украине выиграть войну против РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украина будет в лидерах, для этого понадобятся большие инвестиции. Но, чтобы максимизировать влияние европейского будущего и укрепить доверие к бизнесу, нужна новая волна реформ", — отметила Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, Европейский Совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского Союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.
В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году.