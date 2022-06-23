Украина доказала, что заслуживает европейской перспективы и членство в ЕС, - президент Еврокомиссии

Украинский народ прошел сквозь огонь и воду по пути в Европейский союз и доказал, что заслуживает получения европейской перспективы и статуса кандидата на членство в ЕС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европарламента.

"Как и с первых дней Майдана, Украина храбро сопротивляется российской агрессии. Она прошла через репрессии и восстания. Она прошла через аннексию территорий и сейчас получила войну. Это единственная страна, где в людей стреляли за то, что они окутывали себя европейским флагом. Украина прошла через огонь и воду по одной простой причине: собственному желанию присоединиться к Европейскому Союзу", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия ответила на желание и признала европейские стремления Украины и прогресс, достигнутый в развитии украинской демократии с 2014 года.

"Наше мнение исходит из внимательной и тщательной оценки реальности. И эти доказательства говорят нам, что Украина заслуживает европейской перспективы, а также статуса кандидата, понимая, что страна осуществит целый ряд важных реформ", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС от 2016 года Украина уже смогла имплементировать около 70% правил, норм и стандартов ЕС. Она уже сейчас вовлечена в важные программы Евросоюза, включая образовательные и исследовательские программы Horizon Europe и Erasmus.

Также, по ее словам, Украина доказала, что имеет крепкую парламентскую демократию, что у нее эффективные органы госуправления, которые ежедневно проходят экзамен войной. В Украине проходят свободные и справедливые выборы, развивается живое гражданское общество, способное определять ответственность власти за дела в стране. Украинцы активно развивают малый и средний бизнес, добиваются прогресса в цифровых технологиях, продвигают инновационные идеи.

"Весь этот прогресс был достигнут, потому что люди несут Европу в своих сердцах и уме. Но мы также знаем, что важная работа еще впереди. Относительно борьбы против коррупции Украина уже предприняла важные шаги в верном направлении, основала необходимые антикоррупционные органы. Но сейчас эти им нужно оживить. Им нужны зубы и правильные люди на руководящих постах", – отметила фон дер Ляйен.

Напомним, что Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз и принял соответствующую резолюцию.