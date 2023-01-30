Україна хоче в ЄС протягом двох років - Шмигаль

Україна хоче вступити до Європейського Союзу упродовж двох років. Про це американському виданню Politico сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського союзу протягом наступних двох років. Тому ми очікуємо, що цього року, 2023 року, у нас уже може бути ця попередня стадія переговорів", - сказав прем'єр-міністр.

Politico зазначає, що такі плани є викликом для істеблішменту ЄС, який намагається зберегти членство України як набагато віддаленішу концепцію.

Президент Франції Еммануель Макрон 2022 року заявив, що до приєднання України можуть пройти "десятиліття". Навіть лідери ЄС, які підтримали надання Україні статусу кандидата на своєму саміті у червні 2022 року, приватно визнають, що перспектива фактичного вступу країни до ЄС можлива через кілька років. Країни-кандидати, такі як Сербія, Туреччина та Чорногорія, чекали багато років з 1999 року у випадку Анкари.

"Багато хто стверджує, що Брюссель несе особливу відповідальність перед Києвом. Зрештою, саме лють українців у зв'язку з рішенням президента Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС за вказівкою Росії спровокувала повстання на Майдані у 2014 році та підготувала ґрунт для війни. Як сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Україна - "єдина країна, де людей розстрілювали за те, що вони завернули себе в європейський прапор", - пише Politicoю.

Близькі союзники України в ЄС, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, вважаючи його демократією, що протистоїть агресору. Однак багато представників старої гвардії ЄС набагато обережніші, оскільки Україна — глобальна сільськогосподарська наддержава — може послабити їхні власні повноваження та пільги. Україна та Польща із загальним населенням у 80 мільйонів людей можуть об'єднатися, щоб змагатися з Німеччиною як політична сила в Європейській раді, і деякі стверджують, що Київ стане надмірним тягарем для бюджету ЄС.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському курсі України.

23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.