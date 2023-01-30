Украина хочет в ЕС в течение двух лет - Шмыгаль

Украина хочет вступить в Европейский союз в течение двух лет. Об этом американскому изданию Politico сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров", — сказал изданию премьер-министр.

Politico отмечает, что такие планы являются вызовом для истеблишмента ЕС, который пытается сохранить членство Украины в качестве гораздо более отдаленной концепции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году заявил, что до присоединения Украины могут пройти "десятилетия". Даже лидеры ЕС, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на своем саммите в июне 2022 года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС возможна через несколько лет. Страны-кандидаты, такие как Сербия, Турция и Черногория, ждали много лет, с 1999 года в случае Анкары.

"Многие утверждают, что Брюссель несет особую ответственность перед Киевом. В конце концов, именно ярость украинцев в связи с решением президента Виктора Януковича выйти из соглашения о политической и экономической ассоциации с ЕС по указанию России спровоцировала восстание на Майдане в 2014 году и подготовила почву для войны. Как сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украина — "единственная страна, где людей расстреливали за то, что они завернули себя в европейский флаг", — пишет Politicoю

Близкие союзники Украины в ЕС, такие, как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители старой гвардии ЕС гораздо более осторожны, поскольку Украина — глобальная сельскохозяйственная сверхдержава — может ослабить их собственные полномочия и льготы. Украина и Польша с общим населением в 80 миллионов человек могут объединиться, чтобы соперничать с Германией в качестве политической силы в Европейском совете, и некоторые утверждают, что Киев станет чрезмерным бременем для бюджета ЕС.

Напомним, 1 июля 2022 года Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.

23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.