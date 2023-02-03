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Саммит Украина-ЕС: в Киев прибыл президент Евросовета
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Украина-ЕС.
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Об этом он сообщил в Twitter.
"Снова в Киеве - на саммит ЕС-Украина вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Наша решимость не ослабнет. Также мы будем поддерживать вас в каждом шагу на пути в ЕС", - отметил он.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 2 февраля прибыли в Киев. 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС.Подписывайтесь на наш Telegram канал