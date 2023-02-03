Саммит Украина-ЕС: в Киев прибыл президент Евросовета

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Украина-ЕС.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Снова в Киеве - на саммит ЕС-Украина вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Наша решимость не ослабнет. Также мы будем поддерживать вас в каждом шагу на пути в ЕС", - отметил он.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 2 февраля прибыли в Киев. 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС.