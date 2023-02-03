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Саміт Україна-ЄС: до Києва прибув президент Євроради

Саміт Україна-ЄС: до Києва прибув президент Євроради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Знову у Києві - на саміт ЄС-Україна разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Також ми будемо підтримувати вас у кожному кроці на шляху до ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель 2 лютого прибули до Києва. 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС. 

Автор:
Ніна Комащенко