Саміт Україна-ЄС: до Києва прибув президент Євроради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Знову у Києві - на саміт ЄС-Україна разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Також ми будемо підтримувати вас у кожному кроці на шляху до ЄС", - зазначив він.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель 2 лютого прибули до Києва. 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС.