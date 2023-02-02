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Україна долучається до програми ЄС "Єдиний ринок": Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн підписали угоду
Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі "Єдиний ринок". Свої підписи поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільних консультацій в Києві 2 лютого.
Про це повідомив Урядовий портал.
"Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів — розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки", – прокоментував Шмигаль.
Програма "Єдиний ринок" спрямована на забезпечення зеленого та цифрового переходів і має сприяти розвитку конкурентоспроможності українського бізнесу. Раніше, у січні, Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською комісією щодо укладення угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу "Єдиний ринок" (2021-2027 рр.)".Підписуйтеся на наш YouTube канал
За підсумками спільних консультацій уряду України та колегії Європейської комісії Шмигаль фон дер Ляєн підписали меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.
Нагадаємо, президент Єврокомісії прибула до Києва 2 лютого разом із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. За її словами, ціль візиту - поглиблення підтримки та співробітництва.
Цього ж дня Європарламент прийняв резолюцію якою закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС.