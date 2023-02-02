Європарламент закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС

Європарламент 2 лютого прийняв резолюцію, в якій детально виклав свої очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС. Зокрема, парламентарі закликають негайно розпочати процес підготовки до вступу України в Євросоюз.

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Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Зокрема, в тексті документу йдеться, що Європарламент вимагає від ЄС "працювати над початком переговорів про вступ (України в ЄС – Delo.ua) і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС.

Парламентарі також закликають українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи для ефективного узгодження з критеріями членства в ЄС.

В документі сказано, що Європарламент наголошує на важливості збільшити військову допомогу Києву та фінансування для відбудови України. Оцінюючи потреби України у відбудові, резолюція також повторює заклик парламенту використовувати заморожені активи російського Центрального банку і активи російських олігархів для фінансування післявоєнної реконструкції.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському курсі України.

У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році. Водночас Україні слід провести ряд реформ та прийняти важливі Закони. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав закони №8224 “Про національні меншини (спільноти) України”, “Про медіа” №2693-д, а також №7662 "Про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду". Всі три документи — вимога для вступу України в ЄС.