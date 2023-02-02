Европарламент призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европарламент 2 февраля принял резолюцию, в которой подробно изложил свои ожидания от предстоящего саммита Украина-ЕС. В частности, парламентарии призывают немедленно начать процесс подготовки к вступлению Украины в Евросоюз.

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Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

В частности, в тексте документа говорится, что Европарламент требует от ЕС "работать над началом переговоров о вступлении (Украина в ЕС – Delo.ua) и поддержать дорожную карту, которая определяет следующие шаги по присоединению Украины к единому рынку ЕС".

Парламентарии также призывают украинские власти как можно быстрее ввести существенные реформы для эффективного согласования с критериями членства в ЕС.

В документе говорится, что Европарламент подчеркивает важность увеличить военную помощь Киеву и финансирование для восстановления Украины. Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция повторяет призыв парламента использовать замороженные активы российского Центрального банка и активы российских олигархов для финансирования послевоенной реконструкции.

Напомним, 1 июля 2022 года Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, а также представитель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.

В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году. В то же время Украине следует провести ряд реформ и принять важные законы. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №8224 "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", "О медиа" №2693-д, а также №7662 "Об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда". Все три документа – требование для вступления Украины в ЕС.