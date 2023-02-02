Украина присоединяется к программе ЕС "Единый рынок": Шмыгаль и Урсула фон дер Ляен подписали соглашение

Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе "Единый рынок". Свои подписи поставили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ходе совместных консультаций в Киеве 2 февраля.

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Об этом сообщил Правительственный портал.

"Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики", – прокомментировал Шмыгаль.

Программа "Единый рынок" направлена на обеспечение зеленого и цифрового переходов и способствует развитию конкурентоспособности украинского бизнеса. Ранее, в январе, Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейской комиссией по заключению соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, по участию Украины в программе Европейского Союза "Единый рынок "(2021-2027 гг.)".

По итогам совместных консультаций правительства Украины и коллегии Европейской комиссии Шмыгаль фон дер Ляен также подписали меморандум между Украиной и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

Напомним, президент Еврокомиссии прибыла в Киев 2 февраля вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. По ее словам, цель визита – углубление поддержки и сотрудничества.

В этот же день Европарламент принял резолюцию, которой призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.