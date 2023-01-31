В 2022 году в ЕС возобновляемые источники энергии впервые опередили газ

В 2022 году Европейский союз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от газа. Об этом говорится в отчете аналитического энергетического центра Ember.

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"Политический ответ Европы на вторжение России в Украину в 2022 году заключался в ускорении перехода на электроэнергию. В настоящее время основное внимание уделяется быстрому сокращению спроса на газ одновременно с отказом от угля. Это означает, что наступает массовое расширение использования чистой энергии", - говорится. в отчете.

В 2022 году ветряная и солнечная энергия произвели рекордную часть электроэнергии в ЕС (22%), впервые обогнав ископаемый газ (20%) и оставшись выше энергии угля (16%).

Динамика использования источников энергии в ЕС с 2000г. Источник: Ember

Однако переход от ископаемых видов топлива был прекращен из-за двойного кризиса в электроэнергетической системе Европы в 2022 году. Засуха, встречающаяся 1 раз в 500 лет в Европе, привела к самому низкому уровню гидрогенерации по крайней мере с 2000 года, и были широко распространены неожиданные французские ядерные отключения именно в тот момент, когда немецкие ядерные блоки закрывались. Это создало большой разрыв в выработке электроэнергии в размере 185 ТВт-ч, что составляет 7% общего спроса на электроэнергию в Европе в 2022 году. Пять шестых разрыва были компенсированы увеличением ветровой и солнечной генерации и падением спроса на электроэнергию. Но оставшаяся шестая часть была встречена увеличением генерации ископаемых. Поскольку уголь был дешевле газа, на уголь приходилась большая часть прироста, увеличившись на 7% (+28 ТВтч) в 2022 году по сравнению с 2021 годом. В результате выбросы энергетического сектора ЕС выросли на 3,9% (+26 МтCO2) в 2022 г. по сравнению с 2021 г.

"Могло быть гораздо хуже: ветер, солнечная энергия и падение спроса на электроэнергию помешали гораздо большему возвращению к углю. В контексте роста не было значительным: угольная энергетика увеличилась всего на 1,5 процентных пункта, чтобы выработать 16% электроэнергии ЕС в 2022 году, оставаясь ниже уровня 2018 года. Рост угольной генерации в ЕС на 28 ТВт-ч прибавил всего 0,3% к общемировой угольной выработке", говорится в отчете.

Аналитический центр прогнозирует, что в 2023 г. гидрогенерация возобновится, французские атомные блоки возобновят работу, развертывание ветряной и солнечной энергии ускорится, а спрос на электроэнергию, вероятно, продолжит падать в ближайшие месяцы. В 2023 году Европа станет свидетелем огромного сокращения использования ископаемого топлива, такого как уголь и газ

Напомним, ранее британская компания British Petroleum в своем отчете отметила, что война в Украине и рост стоимости энергоносителей заставили правительства ускорить производство внутренней энергии, включая ядерную энергию, возобновляемые источники энергии, гидроэнергию и уголь. При этом ожидается, что повышенное внимание к вопросу энергетической безопасности будет стимулировать ускорение энергетического перехода.

Среди глобальных рисков десятилетия, которые обсуждались на экономическом форуме в Давосе, в этом году было изменение климата и неспособность адаптации к ней. Российская агрессия заставила европейскую экономику затормозить "зеленый переход", но в перспективе в ЕС планируется ускорить переход к чистой энергии. Возобновляемая энергетика стремительно развивалась в Украине до полномасштабной войны, но спустя почти год великой войны большинство "зеленой" генерации уничтожено, а механизм "зеленого тарифа" не работает.