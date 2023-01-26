Тариф не працює, а генерація знищена. Як Україна відновлюватиме “зелену” енергетику після війни

Серед глобальних ризиків десятиліття, котрі обговорювалися на економічному форумі в Давосі цього року була зміна клімату та неспроможність адаптації до неї. Російська агресія змусила європейську економіку загальмувати “зелений перехід”, але в перспективі в ЄС планують прискорити перехід до чистої енергії. Відновлювана енергетика стрімко розвивалася в Україні до повномасштабної війни, але через майже рік великої війни більшість “зеленої” генерації знищено, а механізм “зеленого тарифу” не працює.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За підсумками Всесвітнього економічного форуму, котрий проходив у Давосі в січні 2023 року, аналітики ВЕФ зазначили, що нездатність пом’якшити зміну клімату, нездатність адаптуватися до зміни клімату, а також криза природних ресурсів можуть стати глобальними ризиками з котрими світ зіштовхнеться в найближчі 10 років.

Загалом саме проблеми пов’язані зі зміною клімату стали головним стимулом до “зеленого переходу“, котрий був оголошений світовими лідерами ще у 2019 році. Енергетична криза в Європі, а згодом і російська військова агресія проти України змусила лідерів ЄС відкласти плани відмови від вугілля та переходу на газ як більш екологічний енергоносій в найближчому майбутньому. Проте в Міжнародному енергетичному агенстві зберігають поміркований оптимізм, та запевнять, що попри збільшення частки вугілля в генерації, війна в Україні може навпаки прискорити ”зелений перехід”. В Європейському Союзі також не відмовилися від своїх планів переходу на чисту енергію, план REPowerEU навпаки передбачає відмову від російського газу шляхом посилення заходів з енергоефективності, зменшення частки викопного палива та прискореного впровадження відновлюваних джерез енергії в рамках стратегії European Green Deal.

Україна, котра зараз потерпає від власної енергетичної кризи, спровокованої руйнуванням енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак зараз навряд чи може долучитися до загальноєвропейського тренду з “зеленого переходу”. Разом з цим до повномасштабної війни впровадження нових потужностей з сонячної та вітрової генерації йшло тут доволі високими темпами. На кінець 2021 року загальна потужність вітрових та сонячних електростанцій в Україні сягнула 9 655,9 МВт.

“Зелена енергетика” в Україні до і після російського вторгнення

Найбільшу частку в “зеленій генерації” за даними дослідження “Центру Розумкова” складали сонячні електростанції, сумарна встановлена потужність яких складала 7 586,3 МВт разом з домашніми СЕС, котрі за передвоєнний 2021 зросли на 36,4%.

Частка вітрових потужностей що були введені в експлуатацію у 2021 році склала 36,4% або 358,8 МВт, що у 2,5 раза більше обсягу нових вітроенергетичних потужностей, введених у 2020 році (144,2 МВт). Таким чином, загальна встановлена потужність вітроенергетичного сектору на кінець 2021 року становила 1 672,9 МВт.

До початку широкомасштабної війни, в Україні "зелену" електроенергію генерували 34 вітроелектростанції (ВЕС) або 699 вітрових турбін, середня одинична потужність яких становить 3,5 МВт.

На початок 2022 року за загальною встановленою потужністю з ВДЕ лідерами серед усіх областей України стали Дніпропетровська (1350,06 МВт), Херсонська (1139,65 МВт) і Миколаївська області (1121,16 МВт). На усі ці області припадало понад 37,3% усіх потужностей ВДЕ в Україні. Що стосується річного приросту, то найбільше нових об’єктів з ВДЕ у 2021 році було додано у Миколаївській (168,7 МВт), Одеській (149,1 МВт), Херсонській (145 МВт) та Запорізькій областях — 98,8 МВт. Цікаво зазначити, що саме ці чотири області були лідерами й за встановленою вітроенергетичною потужністю.

Разом з цим саме в тих областях котрі лідирували за встановленою генерацією з ВДЕ внаслідок повномасштабної війни розгорнулися активні бойові дії. Ці області потерпають від обстрілів російських військових вже понад 11 місяців. Агресор систематично обстрілює українські населені пункти та критичну інфраструктуру разом з цим від російських атак потерпають і об’єкти відновлюваної генерації.

За даними Української вітроенергетичної асоціації, з початку широкомасштабної війни в Україні станом на середину листопада 2022 року було зупинено понад 75% вітроенергетичних потужностей, тобто з загальних 1 673 МВт, наразі не працює близько 1 462 МВт українських ВЕС.

Також 1,8 МВт біоенергетичних потужностей в Чернігові зазнали пошкоджень, в той час, як біоенергетичні станції сумарною потужністю 2 МВт виявились на окупованих територіях Донецької області, а саме, у Волновасі та Маріуполі, тобто 3,8 МВт із 245 МВт, встановлених на кінець 2021 року, наразі не постачають електроенергію до енергомережі.

Бойові дії під час повномасштабної війни йшли головним чином в регіонах де була висока концентрація потужностей з вітрової та сонячної генерації.

Загалом генерація енергії вітру та сонця скоротилась більше ніж двічі відносно її довоєнного рівня. Це пояснюється переважно двома чинниками. По-перше, внаслідок прямих бойових дій, або задля запобігання пошкодженню електроустаткування. По-друге, посиленням проблем, пов’язаних з руйнуванням попиту і високою негнучкістю генерації, що підлягає диспетчеризації, особливо сонячної, враховуючи, що наразі кумулятивна потужність сонячної генерації перевищала позначку в 6 ГВт.

Криза ринку електроенергії

Експерт “Центру Розумкова” Максим Білявський говорить, що навіть в умовах війни забов’язання перед операторами діючих об’єктів ВДЕ зберігаються. Але враховуючи падіння промислового виробництва та зупинку об’єктів промисловості навантаження на ринок електроенергії в частині спеціальних обов’язків з покладання зеленого тарифу зростає.

“Ринок електричної енергії наразі перебуває в стані глибокої фінансової кризи. Зараз не має стільки грошей, щоб розрахуватися з операторами інфраструктури, не кажучи вже про розрахунки за зеленим тарифом”, - говорить Білявський.

За данними державного підприємства “Гарантований покупець” заборгованість “Укренерго” перед інвесторами в ВДЕ станом на 26 грудня сягнула 12,3 млрд гривень.

Білявський каже, що кризу на ринку електричної енергії можна врегулювати в першу чергу шляхом підняття граничних цін в сегменті ринку доби наперед(РДН).

“Вже зрозуміло що індикатив РДН не відповідає собівартості електроенергії що реалізується в цьому сегменті. І взагалі ринок електроенергії на сьогоднійшній день показує профіцит, що не відповідає реаліям. Тобто потрібно переглядати загалом модель ринку електричної енергії, щоб реанімувати бажання інвесторів вкладати в відновлювану енергетику яка може стати рятівним колом для окремих регіонів. Вона може стати балансиром, особливо це стосується вітрових електростанцій. Наразі досі не підписані договори з інвесторами, які готові інсталювати приблизно 300 МВт вітрових електростанцій. Якщо ми ситуацію врегулюємо в нас буде додатково 300 МВт потужностей”, - говорить Білявський.

Він зазначає, що окрім збільшення прайскепів ліквідувати фінансовий дефіцит на ринку електроенергії можна шляхом в тому числі зовнішніх запозичень. Без цього операторам інфраструктури та генерації буде дуже складно залучати кошти на поточні ремонти та інвестиційні програми.

Білявський говорить, що до повномасштабного вторгнення інвестори в ВДЕ мали доволі амбітні плани щодо введення нових потужностей у 2022 році. Але через велику війну ці плани були знівельовані. Хоча деякі потужності були навіть введені в експлуатацію попри військову агресію.

Разом з цим проблеми з ліквідністю на ринку електроенергії були й до війни.

“Головним чином ці проблеми були викликані непотрібним імпортом електроенергії з Білорусі(фактично російської електроенергії), котрі мали місце у 2019-2020 роках. Через це у вітчизняного виробника не було стимулу, а гроші виводилися з України”, - каже експерт.

За його словами післявоєнне відновлення ВДЕ в Україні можна стимулювати, однак для цього потрібно підігнати об’єм коштів на ринку електричної енергії до встановлених потужностей і дати інвесторам чесну відповідь скільки держава може платити їм в рамках “зеленого” тарифу.