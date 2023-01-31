У 2022 в ЄС відновлювані джерела енергії вперше випередили газ

У 2022 році Європейський союз вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел ніж від газу. Про це йде мова у звіті аналітичного енергетичного центра Ember.

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"Політична відповідь Європи на вторгнення Росії до України у 2022 році полягала у прискоренні переходу на електроенергію. В даний час основна увага приділяється швидкому скороченню попиту на газ одночасно із відмовою від вугілля. Це означає, що настає масове розширення використання чистої енергії", - говориться в звіті.

У 2022 році вітряна і сонячна енергія виробили рекордну п'яту частину електроенергії в ЄС (22%), вперше обігнавши викопний газ (20%) і залишившись вищою за енергію вугілля (16%).

Динаміка використання джерел енергії в ЄС з 2000 року. Джерело: Ember

Однак перехід від викопних видів палива було припинено через подвійну кризу в електроенергетичній системі Європи у 2022 році. Посуха, що трапляється 1 раз на 500 років у Європі, призвела до найнижчого рівня гідрогенерації принаймні з 2000 року, і були широко поширені несподівані французькі ядерні відключення саме в той момент, коли німецькі ядерні блоки закривалися. Це створило великий розрив у виробленні електроенергії у розмірі 185 ТВт-год, що дорівнює 7% загального попиту на електроенергію в Європі в 2022 році. П'ять шостих цього розриву було компенсовано збільшенням вітрової та сонячної генерації та падінням попиту на електроенергію. Але шоста частина, що залишилася, була зустрінута збільшенням генерації копалин. Оскільки вугілля було дешевшим за газ, на вугілля припадала більша частина приросту, збільшившись на 7% (+28 ТВтч) у 2022 році порівняно з 2021 роком. В результаті викиди енергетичного сектора ЄС зросли на 3,9% (+26 МтCO2) у 2022 р. порівняно з 2021 р.

"Могло бути набагато гірше: вітер, сонячна енергія та падіння попиту на електроенергію завадили набагато більшому поверненню до вугілля. У контексті зростання не було значним: вугільна енергетика збільшилася всього на 1,5 процентних пункти, щоб виробити 16% електроенергії ЄС у 2022 році, залишаючись нижчою за рівень 2018 року. Зростання вугільної генерації в ЄС на 28 ТВт-год додало всього 0,3% до загальносвітового вугільного вироблення", говориться у звіті.

Аналітичний центр прогнозує, що у 2023 гідрогенерація відновиться, французькі атомні блоки відновлять роботу, розгортання вітряної та сонячної енергії пришвидшиться, а попит на електроенергію, ймовірно, продовжить падати протягом найближчих місяців. 2023 року Європа стане свідком величезного скорочення використання викопного палива такого як вугілля та газ

Нагадаємо, раніше британська компанія British Petroleum у своєму звіті зазначила, що війна в Україні та зростання вартості енергоносіїв змусило уряди прискорити виробництво внутрішньої енергії, включаючи ядерну енергію, відновлювані джерела енергії, гідроенергію та вугілля. Разом з цим очікується, що підвищена увага до питання енергетичної безпеки стимулюватиме прискорення енергетичного переходу.

Серед глобальних ризиків десятиліття, котрі обговорювалися на економічному форумі в Давосі цього року була зміна клімату та неспроможність адаптації до неї. Російська агресія змусила європейську економіку загальмувати “зелений перехід”, але в перспективі в ЄС планують прискорити перехід до чистої енергії. Відновлювана енергетика стрімко розвивалася в Україні до повномасштабної війни, але через майже рік великої війни більшість “зеленої” генерації знищено, а механізм “зеленого тарифу” не працює.