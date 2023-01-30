Война в Украине ускорила переход к возобновляемой энергетике - ВР

Война в Украине и рост стоимости энергоносителей заставили правительства ускорить производство внутренней энергии, включая ядерную энергию, возобновляемые источники энергии, гидроэнергию и уголь. При этом ожидается, что повышенное внимание к вопросу энергетической безопасности будет стимулировать ускорение энергетического перехода. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на отчет компании British Petroleum, опубликованный 30 января.

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В своем энергетическом прогнозе на 2023 год компания BP заявила, что война в Украине замедлит мировую экономическую активность к 2035 году примерно на 3% по сравнению с прошлогодним прогнозом из-за повышения цен на продовольствие и энергоносители, а также снижение торговой активности.

BP снизила свой прогноз спроса на нефть и газ в 2035 году на 5% и 6% в соответствии со своим центральным прогнозным сценарием, который базируется на текущих планах правительств по переходу на энергетику. Изменения сосредоточены в основном в Европе и Азии, в значительной степени зависящие от импорта энергоресурсов, сообщила ВР.

Согласно трем сценариям, глобальный спрос на энергию достигнет пика между концом 2020-х и 2035 годами, согласно BP, генеральный директор которой Бернард Луни стремится быстро развивать бизнес компании из возобновляемых источников энергии и сократить добычу нефти и газа до 2030 года.

Россия является крупным экспортером энергоносителей и других товаров. Но мировые пути торговли энергоносителями резко изменились после войны, особенно после того, как Москва прекратила большую часть экспорта природного газа в соседнюю Европу, а Европа запретила импорт российской нефти.

В то же время резкий рост мировых цен на энергоносители в прошлом году заставил правительства ускорить производство внутренней энергии, включая ядерную энергию, возобновляемые источники энергии, гидроэнергию и уголь.

В целом, ВР ожидает, что потребление первичной энергии в 2035 году будет ниже на 2% по сравнению с прошлогодними прогнозами, причем половина этого падения будет связана с повышением энергоэффективности, а половина из-за снижения экономической активности.

"Повышенное внимание к энергетической безопасности в результате российско-украинской войны имеет потенциал для ускорения энергетического перехода, поскольку страны стремятся увеличить доступ к энергии, производимой внутри страны, значительная часть которой, вероятно, поступает из возобновляемых источников и другого неископаемого топлива", - сказал он. отчете главный экономист ВР Спенсер Дейл.

Согласно трем сценариям ВР спрос на нефть начнет быстро падать после 2030 года, но он будет продолжать играть важную роль в глобальной энергетической системе, а мировой спрос достигнет 70-80 миллионов баррелей в день (б/д) к 2035 году по сравнению с сегодняшним потреблением.. около 100 миллионов баррелей в сутки.

Выбросы углерода в 2030 году по центральному сценарию BP будут на 3,7% ниже, чем в предыдущем прогнозе.

Согласно этому сценарию, глобальные выбросы углерода достигают пика в 2020-х годах и примерно к 2050 году будут примерно на 30% ниже уровня 2019 года.

Напомним, что среди глобальных рисков десятилетия, которые обсуждались на экономическом форуме в Давосе, в этом году было изменение климата и неспособность адаптации к ней. Российская агрессия заставила европейскую экономику затормозить "зеленый переход", но в перспективе в ЕС планируется ускорить переход к чистой энергии. Возобновляемая энергетика стремительно развивалась в Украине до полномасштабной войны, но спустя почти год великой войны большинство "зеленой" генерации уничтожено, а механизм "зеленого тарифа" не работает.