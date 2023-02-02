Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель прибыли в Киев (ФОТО)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 2 февраля прибыли в Киев.

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Об этом они сообщили в Twitter.

"Приятно вернуться в Киев, четвертый раз после вторжения РФ. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Жозеп Боррель сообщил, что прибыл в Киев с намерением передать "решительное послание ЕС" о поддержке украинцам.

"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала войны с Россией. Европа была едина с Украиной с первого дня и по-прежнему будет стоять с вами, чтобы побеждать и восстанавливать", - добавил он.

Фото: Жозеп Боррель в Киеве.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссары прибудут в Украину 2 февраля на переговоры о том, как ускорить путь Украины в ЕС. 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС.

Издание Euractiv сообщало, что на ближайшем саммите Европейский Союз похвалит Украину за реформы, связанные с членством в блоке. Однако мнения стран членов ЕС относительно того, как быстро Украина вступит в блок, расходятся.