- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель прибыли в Киев (ФОТО)
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 2 февраля прибыли в Киев.
Об этом они сообщили в Twitter.
"Приятно вернуться в Киев, четвертый раз после вторжения РФ. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Жозеп Боррель сообщил, что прибыл в Киев с намерением передать "решительное послание ЕС" о поддержке украинцам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала войны с Россией. Европа была едина с Украиной с первого дня и по-прежнему будет стоять с вами, чтобы побеждать и восстанавливать", - добавил он.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссары прибудут в Украину 2 февраля на переговоры о том, как ускорить путь Украины в ЕС. 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС.
Издание Euractiv сообщало, что на ближайшем саммите Европейский Союз похвалит Украину за реформы, связанные с членством в блоке. Однако мнения стран членов ЕС относительно того, как быстро Украина вступит в блок, расходятся.