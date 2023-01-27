Глава Еврокомиссии прибудет в Украину 2 февраля – премьер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и еврокомиссары прибудут в Украину 2 февраля на переговоры о том, как ускорить путь Украины в ЕС.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы наладили очень тесное и плодотворное взаимодействие с нашими европейскими партнерами на уровне Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета. Уже 2 февраля в Украину для проведения межправительственных консультаций должны прибыть еврокомиссары и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Это будут очень практические переговоры о том, как ускорить путь Украины в ЕС, какие реформы запускаем, в какой помощи нуждаемся", - отметил он.

Премьер также сообщил, что 3 февраля состоится саммит Украина-ЕС.

"Мы очень быстро продолжаем нашу европейскую интеграцию и ясно понимаем ближайшую перспективу для Украины стать членом ЕС", - добавил Шмыгаль.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что предвступительные переговоры между Украиной и Евросоюзом должны начаться в конце 2023 года. По его словам, Киев рассчитывает на ощутимые результаты саммита Украина-ЕС, а также на положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая и сделает возможным начало переговоров.