Голова Єврокомісії прибуде в Україну 2 лютого - прем'єр

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісари прибудуть в Україну 2 лютого на переговори про те, як прискорити шлях України до ЄС.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль..

"Ми налагодили дуже тісну та плідну взаємодію з нашими європейськими партнерами на рівні Єврокомісії, Європарламенту, Європейської ради. Вже 2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це будуть дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо", - зазначив він.

Прем’єр також повідомив, 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС.

"Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що передвступні переговори між Україною та Євросоюзом мають розпочатися вже наприкінці 2023 року. За його словами, Київ розраховує на відчутні результати саміту Україна-ЄС, а також на позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка і уможливить початок переговорів.