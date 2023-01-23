Київ і Євросоюз мають розпочати передвступні переговори до кінця цього року – Кулеба

Передвступні переговори між Україною та Євросоюзом мають розпочатися вже наприкінці 2023 року, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Київ розраховує на відчутні результати саміту Україна-ЄС, а також на позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка і уможливить початок переговорів.

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"У нас високі очікування від саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та Коледжу ЄС напередодні саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обох подій", – заявив Кулеба під час онлайн-виступу у Раді міністрів закордонних справ ЄС, передає Інтерфакс.

Міністр нагадав, що Україна завершує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на її позитивну доповідь цієї весни. Кулеба також наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль щодо виконання рекомендацій до підсумкової декларації саміту Україна-ЄС 3 лютого.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають розпочатися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль, і я переконаний, що ми маємо розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають перешкодити", – підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков та Дмитро Кулеба зробили спільну заяву, в якій йдеться про те, що спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною.