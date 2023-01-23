Киев и Евросоюз должны начать предвступительные переговоры до конца этого года – Кулеба

Предвступительные переговоры между Украиной и Евросоюзом должны начаться в конце 2023 года, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев рассчитывает на ощутимые результаты саммита Украина-ЕС, а также на положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая и сделает возможным начало переговоров.

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"У нас высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС в преддверии саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", – заявил Кулеба во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел ЕС, передает Интерфакс.

Он напомнил, что Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на ее положительный доклад этой весной. Кулеба также отметил, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны помешать" – подчеркнул он.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников и Дмитрий Кулеба сделали совместное заявление, в котором говорится, что попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.