Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель прибули до Києва (ФОТО)

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель 2 лютого прибули до Києва.

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Про це вони повідомили у Twitter.

"Приємно повернутися до Києва, вчетверте після вторгнення РФ. На цей раз із моєю командою комісарів. Ми зібралися тут разом, щоби показати, що ЄС як ніколи твердо підтримує Україну. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співробітництва", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Жозеп Боррель повідомив, що прибув до Києва з наміром передати "рішучий послання ЄС" про підтримку українцям.

"Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро з початку війни з Росією. Європа була єдиною з Україною з першого дня і, як і раніше, стоятиме з вами, щоб перемагати та відновлювати", - додав він.

Фото: Жозеп Боррель у Києві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісари прибудуть в Україну 2 лютого на переговори про те, як прискорити шлях України до ЄС. 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС.

Видання Euractiv повідомляло, що на найближчому самміті Європейський Союз похвалить Україну за реформи, котрі пов'язані з її членством в блоці. Однак думки країн членів ЄС щодо того як швидко Україна вступить до блоку розходяться.