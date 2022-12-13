Великобритания ввела новые санкции против России и Ирана

Великобритания объявила о новом пакете санкций в ответ на удары России по гражданской инфраструктуре в Украине.

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Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Так, под санкции попали 12 старших командиров российских военных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города.

В санкционном списке также генерал-майор Роберт Баранов, которого расследователи Bellingcat идентифицировали как командира подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет по украинским объектам инфраструктуры.

Великобритания заявила, что беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в атаках на Украину. Согласно данным Вашингтона, Иран стал одним из главных военных союзников России, отправив ей сотни беспилотников.

"Жестокие репрессии иранского режима против собственного народа и угроза, которую он создает на Ближнем Востоке, привели к международной изоляции Ирана, отчаянно нуждающегося в поддержке Путина. Сегодняшние санкции касаются лиц, способствующих производству этих беспилотников, в частности совладельца и управляющего директора MADO. отвечающая за производство двигателей для беспилотников, которые Россия использовала в Украине", - комментирует министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

По словам Джеймса Клеверли, санкции Великобритании тормозят российскую военную машину и заставляют ее военных пойти на компромисс по жизненно важному оружию и оборудованию.

Отчеты Министерства обороны США свидетельствуют о том, что российские вооруженные силы пытаются пополнить свои ракетные резервы, в то время как они все больше вынуждены полагаться на второклассные беспилотники, поставленные Ираном, чтобы продолжать бомбардировку украинских городов и объектов.

Санкции также коснулись лиц, способствующих производству иранских беспилотников, в частности, совладельца и управляющего директора компании MADO, отвечающей за производство двигателей для беспилотников, которые Россия использовала в Украине.

Напомним, что Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, включая Константина Эрнста.