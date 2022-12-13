Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії та Ірану

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій у відповідь на удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні.

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Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Так, під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста.

У санкційному списку також є генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по українських об'єктах інфраструктури.

Велика Британія заявила, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль в атаках на Україну. Згідно з даними Вашингтона, Іран став одним із головних військових союзників Росії, відправивши їй сотні безпілотників.

"Жорстокі репресії іранського режиму проти власного народу та загроза, яку він створює на Близькому Сході, призвели до міжнародної ізоляції Ірану, який відчайдушно потребує підтримки Путіна. Сьогоднішні санкції стосуються осіб, які сприяють виробництву цих безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора MADO, компанії, яка відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні", - коментує міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

За словами Джеймса Клеверлі, санкції Великої Британії гальмують російську військову машину та змушують її військових піти на компроміс щодо життєво важливої зброї та обладнання.

Звіти Міністерства оборони США свідчать про те, що російські збройні сили намагаються поповнити свої ракетні резерви, в той час як вони все більше змушені покладатися на другокласні безпілотники, поставлені Іраном, щоб продовжувати бомбардування українських міст та об'єктів.

Санкції також торкнулися осіб, які сприяють виробництву іранських безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.

Нагадаємо, що Нова Зеландія ввела санкції проти 23 росіян, включаючи Константина Ернста.