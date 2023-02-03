В США впервые конфисковали деньги российского олигарха: их могут передать Украине

В США суд разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву. Эти средства могут быть переданы Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение федерального суда Манхэттена стало первым распоряжением о конфискации активов российского олигарха с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году запустило рабочую группу, направленную на сжатие финансов союзников лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Решение о конфискации прокладывает путь для потенциального использования средств подсанкционных лиц для восстановления разрушенной войной Украины.

Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, разрешающий Министерству юстиции передавать часть конфискованных активов Госдепу для помощи Украине.

Власти США обвинили Малофеева, владеющего "православным" телеканалом "Царьград ТВ", в финансировании сепаратистов в Крыму.

В судебных документах отмечено, что в конце прошлого года Малофеев пытался вопреки американским санкциям перевести средства со счета в денверском банке Sunflower Bank деловому партнеру. Эти деньги были конфискованы.

Малофеев, отрицавший финансирование сепаратистов, попал под санкции Вашингтона в 2014 году и был обвинен в нарушении санкций в 2022 году.

Поскольку Малофеев не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию.

Эндрю Адамс, глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции, заявил в прошлом месяце, что первые конфискованные средства в скором времени могут быть переведены в Украину.

"Эти суммы мизерны по сравнению со стоимостью катастрофы, причиненной Россией людям и земле Украины, но вклад важен", - сказал Адамс.

Специальная группа KleptoCapture временно конфисковала активы других олигархов, включая яхту стоимостью 300 миллионов долларов, но еще не получила решения об окончательной конфискации.

Отметим, что в первой половине 2023 года Украина должна получить через Государственный департамент США части конфискованных активов РФ. Министерство юстиции США планирует начать этот процесс в соответствии с принятым законом.

Напомним, правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Так, Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.