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В США впервые конфисковали деньги российского олигарха: их могут передать Украине
В США суд разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву. Эти средства могут быть переданы Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что решение федерального суда Манхэттена стало первым распоряжением о конфискации активов российского олигарха с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году запустило рабочую группу, направленную на сжатие финансов союзников лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Решение о конфискации прокладывает путь для потенциального использования средств подсанкционных лиц для восстановления разрушенной войной Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, разрешающий Министерству юстиции передавать часть конфискованных активов Госдепу для помощи Украине.
Власти США обвинили Малофеева, владеющего "православным" телеканалом "Царьград ТВ", в финансировании сепаратистов в Крыму.
В судебных документах отмечено, что в конце прошлого года Малофеев пытался вопреки американским санкциям перевести средства со счета в денверском банке Sunflower Bank деловому партнеру. Эти деньги были конфискованы.
Малофеев, отрицавший финансирование сепаратистов, попал под санкции Вашингтона в 2014 году и был обвинен в нарушении санкций в 2022 году.
Поскольку Малофеев не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию.
Эндрю Адамс, глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции, заявил в прошлом месяце, что первые конфискованные средства в скором времени могут быть переведены в Украину.
"Эти суммы мизерны по сравнению со стоимостью катастрофы, причиненной Россией людям и земле Украины, но вклад важен", - сказал Адамс.
Специальная группа KleptoCapture временно конфисковала активы других олигархов, включая яхту стоимостью 300 миллионов долларов, но еще не получила решения об окончательной конфискации.
Отметим, что в первой половине 2023 года Украина должна получить через Государственный департамент США части конфискованных активов РФ. Министерство юстиции США планирует начать этот процесс в соответствии с принятым законом.
Напомним, правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Так, Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.