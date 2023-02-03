У США вперше конфіскували гроші російського олігарха: їх можуть передати Україні

У США суд дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву. Ці кошти можуть передати Україні.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення федерального суду Манхеттена стало першим розпорядженням про конфіскацію активів російського олігарха з тих пір, як Міністерство юстиції у 2022 році запустило робочу групу, спрямовану на стиснення фінансів союзників лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Рішення про конфіскацію прокладає шлях для потенційного використання коштів підсанкційних осіб для відновлення зруйнованої війною України.

Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, який дозволяє Міністерству юстиції передавати частину конфіскованих активів Держдепу для допомоги Україні.

Влада США звинуватила Малофєєва, який є власником "православного" телеканалу "Царьград ТВ", у фінансуванні сепаратистів у Криму.

У судових документах зазначено, що наприкінці минулого року Малофєєв намагався всупереч американським санкціям перевести кошти з рахунку в денверському банку Sunflower Bank діловому партнерові. Відтак ці гроші були конфісковані.

Малофєєв, який заперечував фінансування сепаратистів, потрапив під санкції Вашингтона в 2014 році та звинувачений у порушенні санкцій у 2022 році.

Оскільки Малофєєв не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням.

Ендрю Адамс, голова цільової групи KleptoCapture Міністерства юстиції , заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути переведені в Україну.

"Ці суми мізерні порівняно з вартістю катастрофи, завданої Росією людям і землі України, але внесок важливий", — сказав Адамс.

Спеціальна група KleptoCapture тимчасово конфіскувала активи інших олігархів, включаючи яхту вартістю 300 мільйонів доларів , але ще не отримала рішення про остаточну конфіскацію.

Зазначимо, у першій половині 2023 року Україна має отримати через Державний департамент США частини конфіскованих активів РФ. Міністерство юстиції США планує розпочати цей процес відповідно до ухваленого закону.

Нагадаємо, уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Так, Палата представників Конгресу США у квітні ухвалила законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.

Водночас в Євросоюзі Естонія бере ініціативу в свої руки та розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Спочатку країна має намір розробити юридичну базу для цього.